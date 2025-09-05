La senadora de Creemos, Centa Rek, dio a conocer que promoverá la conformación de una comisión de la verdad para revisar de manera integral los hechos y procesos judiciales instaurados durante los 20 años de gestión del M.A.S.

Rek agregó que esta comisión debe estar conformada por instituciones democráticas, representantes nacionales y notables de alta moral e imparcialidad, con el objetivo de evitar que en el futuro se instauren falsas narrativas para perseguir a los opositores.

La senadora cruceña remarcó que debe garantizarse imparcialidad en todos los casos, toda vez que en el régimen del M.A.S. hubo procesos infundados contra voces disidentes que prosperaron, mientras que los juicios contra el partido de gobierno no recibieron mayor observación ni sanción.