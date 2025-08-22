

En un acto significativo, el Grupo Empresarial Renacer reinauguró el complejo velatorio de la Funeraria Inmaculada, ubicado en la avenida Busch de la ciudad de La Paz. El evento contó con la participación de autoridades, invitados especiales y representantes del sector, consolidando a la empresa como referente en servicios exequiales en el país.

El presidente ejecutivo de Renacer, Rolando Kempff, destacó que la ampliación de los servicios funerarios abarca cinco cementerios, garantizando facilidades y beneficios económicos para las familias que atraviesan momentos difíciles. Además, subrayó que la atención se ha extendido también a las mascotas, dentro de un enfoque de responsabilidad social y calidad.

“Este complejo no es solo un espacio físico, sino un símbolo de nuestro compromiso con la comunidad y con las familias que han confiado en nosotros. Nuestro objetivo es brindar un servicio compasivo, digno y humano que acompañe en los momentos más sensibles”, expresó Kempff.

Expansión y liderazgo empresarial

Con cerca de 25 años de trayectoria, Renacer se consolidó como uno de los grupos líderes en el mercado paceño. Actualmente administra cuatro parques cementerio —Parque Celestial (Obrajes), Jardines del Paraíso (Huajchilla), Ángeles del Sur (Auquisamaña) y Jardines de Paz (Achocalla)— además de salas de velación en Miraflores, Achumani y Auquisamaña, y prepara próximamente su presencia en la ciudad de El Alto.

La empresa también diversificó su oferta con proyectos innovadores como el “Bosque de Vida”, que transforma cenizas en árboles, y el servicio de cremación “La Eternidad”, además de espacios para el descanso digno de mascotas.

Impacto social y económico

Durante el acto, Kempff resaltó que Renacer genera más de 200 empleos directos e indirectos, desde personal administrativo y operativo hasta jardineros y contratistas. Asimismo, recordó que la empresa mantiene un compromiso constante con la comunidad mediante donaciones de cofres y apoyo a asilos.

“La reinauguración de este complejo marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento y excelencia. Continuaremos trabajando por brindar servicios de calidad y seguir siendo un referente en la industria exequial”, afirmó Kempff.

La ceremonia concluyó con la reafirmación del compromiso de Renacer de acompañar a las familias paceñas con calidez, respeto y profesionalismo, fortaleciendo así su presencia como líder en el sector funerario del país.