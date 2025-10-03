El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que al 30 de septiembre las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron un saldo de 3.275 millones de dólares, nivel que no se registraba desde abril de 2023. La entidad destacó que se trata de un incremento de 1.298 millones respecto a diciembre de 2024.

Según el comunicado oficial, del total de las reservas el 95% corresponde a oro, mientras que las divisas líquidas suman 102,5 millones de dólares. Esta composición refleja una reducción del componente en moneda extranjera respecto a 2023, cuando las divisas llegaban a 310,8 millones, aunque en conjunto las RIN se mantienen por encima de la barrera de los 3.000 millones.

El BCB atribuyó este repunte a las políticas de fortalecimiento aplicadas en la presente gestión, aunque también señaló que la falta de aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional impidió el ingreso de más de 1.700 millones de dólares en divisas adicionales.

El nivel de reservas es considerado un indicador clave para la estabilidad económica del país, ya que respalda la capacidad del Estado para cumplir compromisos externos y sostener la política cambiaria. Analistas consultados advierten, sin embargo, que la alta concentración en oro limita la liquidez inmediata para atender importaciones o contingencias en el corto plazo.