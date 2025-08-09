El jefe de campaña de APB-Súmate, Mauricio Muñoz, informó que Manfred Reyes Villa inició el cierre de campaña en cinco ciudades y varias ciudades intermedias. Además, confirmó que el alcalde de Cochabamba participará este domingo en la misa de Urkupiña, como devoto de la Virgen, acompañando a la población en la tradicional peregrinación.

Muñoz precisó que el cierre final de campaña será el miércoles 13 de agosto en Cochabamba, sobre el puente de Cala-Cala hacia el norte, donde se espera la presencia de al menos 50 mil personas.

Asimismo, anunció que el martes 12 de agosto Reyes Villa estará en el cierre de campaña en Santa Cruz, lo que impedirá su participación en el segundo debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según Muñoz, la prioridad en esta etapa es el contacto directo con la población, recordando que el TSE inicialmente programó el debate para el 10 de agosto y posteriormente cambió la fecha al 12.