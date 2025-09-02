Richard Wilmer Rojas Ramos fue posesionado este martes como nuevo gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), en reemplazo de Franklin Flores Córdova, según la Resolución N.º RD 001-2025 emitida por el Directorio de la estatal.

El acto se llevó a cabo en reunión de Directorio, con la toma de juramento a cargo del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, quien llamó al equipo de Emapa a mantener la unidad y enfocar la gestión en resultados concretos.

Durante su discurso, Rojas agradeció la confianza del presidente Luis Arce y de las autoridades del sector, comprometiéndose a dar continuidad al proceso de industrialización y reforzar acciones que garanticen la seguridad alimentaria.

“Vamos a impulsar cultivos estratégicos como maíz, arroz, soya y trigo, optimizando el funcionamiento de la empresa en esta etapa de transición institucional”, señaló.

El nuevo gerente es ingeniero agrónomo titulado en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y concluyó el plan de estudios de la Maestría en Gestión y Evaluación Ambiental en la Universidad Tecnológica Boliviana (UTB).