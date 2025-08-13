Rodrigo Paz llama a votar por la renovación y a rechazar el voto nulo
El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, exhortó a la población a participar activamente en las elecciones nacionales, pero evitando emitir un voto nulo, blanco o a favor de “los mismos de siempre” que, según él, gobernaron Bolivia durante tres décadas, así como de quienes, con nuevas candidaturas, buscan mantenerse en el poder por más de 20 años.
Paz planteó que el país necesita una renovación política que abra oportunidades a las familias bolivianas que anhelan un cambio real. “No votemos por el pasado ni por quienes se aferran al poder; votemos para construir un futuro diferente”, sostuvo.
El candidato del PDC recalcó que un voto consciente y responsable permitirá alcanzar estabilidad, gobernabilidad y garantizar la producción y la alimentación para todos los hogares bolivianos.