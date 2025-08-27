En la Casa Grande del Pueblo, el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, se reunió con el presidente Luis Arce, acompañado de sus equipos económicos. El encuentro tuvo como finalidad recibir información oficial sobre el estado de la economía nacional en el marco del proceso postelectoral.

Paz señaló que es importante contar con datos precisos para la toma de decisiones y plantear propuestas que atiendan las necesidades del país. A su vez, manifestó la necesidad de trabajar en una transición ordenada.

Arce, por su parte, indicó que es necesario transparentar la información y coordinar entre equipos técnicos para que el próximo gobierno disponga de insumos claros que le permitan definir medidas frente a los problemas económicos.