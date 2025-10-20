En una conversación telefónica marcada por la cordialidad, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, intercambiaron felicitaciones y reflexiones sobre los desafíos democráticos que enfrenta América Latina.

Durante el diálogo, Rodrigo Paz felicitó a la activista venezolana por su papel en la defensa de las libertades democráticas en Venezuela, destacando su perseverancia y liderazgo moral en momentos de adversidad.

“Siento un lazo muy especial con Venezuela”, expresó Paz, al recordar que sus padres vivieron cerca de dos años de exilio en ese país, un periodo que, según relató, marcó profundamente su visión sobre la solidaridad latinoamericana.

Por su parte, María Corina Machado se mostró emocionada al felicitar al mandatario electo por su victoria en la segunda vuelta electoral y manifestó su confianza en que Bolivia abra una nueva etapa de unidad y fortalecimiento democrático. Asimismo, adelantó su intención de asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial, “siempre que la situación interna en Venezuela lo permita en las próximas semanas”.

El intercambio entre ambos líderes simboliza el reencuentro de las causas democráticas en la región y reafirma un compromiso compartido por la libertad, la justicia y la prosperidad de los pueblos latinoamericanos.