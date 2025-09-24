La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Janira Román denunció que el Ministerio de la Presidencia destinó 869.850 bolivianos para la impresión de revistas, bípticos y plegables promocionales de la gestión del presidente Luis Arce, a través de un contrato firmado el 26 de agosto con la Editorial del Estado.

Román cuestionó que se utilicen recursos públicos para este tipo de material en un momento en que existen denuncias de corrupción que afectan al gobierno. “Es un gasto insulso que no aporta a la población y refleja la continuidad del mal uso de recursos a pocos meses de concluir el mandato”, señaló la diputada.

La legisladora añadió que estos recursos podrían haberse destinado a áreas prioritarias como salud, educación o infraestructura, en lugar de financiar material que, según ella, busca promover la imagen del mandatario.

Además, criticó que este tipo de gastos se realicen sin transparencia ni licitación abierta, lo que genera dudas sobre la correcta administración de los recursos estatales. Román indicó que presentará la denuncia ante instancias correspondientes para que se investigue y se sancione cualquier irregularidad.