En el espacio Emprendedores presentamos la historia de Rommel MM, un artista boliviano que ha hecho de la música su motor en los buenos y malos momentos. Desde el 2019, cuando lanzó su primera canción, hasta hoy, su camino estuvo marcado por retos, pausas y nuevos comienzos, siempre con la convicción de crecer como persona y como músico.

Durante la pandemia, Rommel se animó a mostrar al público dos proyectos iniciales: Salud, Dinero y Amor y Ruleta Rusa, trabajos que lo pusieron a prueba y lo convencieron de lo que podía lograr con esfuerzo y disciplina. Sin embargo, tras un periodo complejo en lo personal y profesional, decidió detener su carrera para tomar un nuevo rumbo y recuperar el control de su música.

Hoy, después de superar esos obstáculos, Rommel MM regresa con fuerza. El pasado 22 de agosto estrenó el sencillo No Tiro La Mala, que en apenas un día alcanzó más de mil reproducciones en YouTube y continúa creciendo. Este lanzamiento es la antesala de lo que será el álbum TRAPPUCCINO, un trabajo de 17 temas que saldrá en su canal oficial y que refleja la realidad de la escena urbana boliviana, escrita desde la autenticidad y la experiencia.

“Todas las canciones son composiciones mías, pura tinta y papel salida de noches frías y oscuras”, afirma Rommel, quien destaca que este proyecto busca mostrar una cara distinta de la música urbana, más cercana y real.

Con este nuevo paso, Rommel MM se consolida como un emprendedor cultural que, desde Bolivia, apuesta por llevar su arte al mundo y dejar huella en la escena musical.