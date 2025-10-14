Las selecciones nacionales de Rusia y Bolivia se enfrentan este martes en un partido amistoso previsto para las 19:00 h en el Estadio Dinamo (VTB Arena), en la capital rusa.

Es el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la historia, confirmaron hoy las federaciones de fútbol de Rusia y Bolivia.

La delegación boliviana viajó a Rusia con la intención de medir fuerzas ante un rival europeo y afinar detalles en su preparación para los compromisos clasificatorios internacionales. El técnico nacional ha adelantado que dará minutos a jugadores que buscan consolidarse en el equipo.

Por su parte, el cuerpo técnico ruso considera el partido como una oportunidad para evaluar alternativas tácticas y mantener ritmo competitivo en su calendario de encuentros amistosos.

El VTB Arena, con capacidad aproximada para 33.000 espectadores, será el escenario de esta cita internacional que promete ser un atractivo para el público boliviano que seguirá el partido por transmisión televisiva y digital.