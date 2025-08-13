El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó que este miércoles 13 de agosto concluye el plazo para que las organizaciones políticas realicen la sustitución de sus postulantes, procedimiento que podrá efectuarse hasta las 23:59 horas.

Según la autoridad, al menos 800 candidaturas podrían ser reemplazadas antes del cierre, lo que, anticipó, podría generar cambios y sorpresas en las listas de aspirantes a los comicios. Actualmente, son ocho las fuerzas políticas que aún tienen la posibilidad de modificar sus nóminas.

Tahuichi precisó que el sábado 16 de agosto se publicará la lista definitiva de candidatos habilitados para las elecciones generales. En ese marco, indicó que incluso existe un partido que todavía debe oficializar el nombre de su acompañante a la Vicepresidencia.