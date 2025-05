La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz declaró improcedente la acción de cumplimiento presentada por el activista Peter Erlwein Beckhauser contra el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, en la que solicitaba la cancelación de la personería jurídica del Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido que respalda la candidatura de Andrónico Rodríguez.

Según el fallo, el pedido de Erlwein no puede ser atendido mediante este tipo de acción constitucional, ya que no se identificó un mandato legal expreso e imperativo incumplido por parte del TSE. El documento señala que “el objeto de esta acción de defensa es materializar la Constitución Política del Estado, la ley y demás normativas, enfocada a un deber ciertamente exigible a los servidores públicos”, lo cual, en este caso, no se cumple.

El fallo remarca que, para proceder con una acción de cumplimiento, es necesario que exista una norma con un mandato específico e indiscutible que se haya omitido, algo que no ocurrió en esta situación. Por ello, se declaró la improcedencia de la solicitud y se ordenó el archivo del proceso, salvo impugnación en los próximos tres días.

Este pronunciamiento se da en medio de la controversia por la participación del MTS en las elecciones generales de agosto de 2025, mientras otra acción legal, presentada en el departamento del Beni, aún debe ser resuelta este miércoles 21 de mayo a las 08:30.