

El candidato de la alianza UNIDAD, Samuel Doria Medina, sostuvo un encuentro con los observadores de la Unión Europea a quienes manifestó su confianza en que las elecciones de este domingo serán un éxito, pese a la guerra sucia que busca empañar el proceso.

“En todas partes se ataca al que va a ganar, pero no debemos dejar que eso enturbie este momento tan importante para el país. El 90% de la gente quiere resolver los problemas de forma pacífica y democrática”, afirmó el empresario y político boliviano.

Doria Medina también pidió a la población no dejarse engañar con campañas negativas. “Esto no es boliviano. Han traído esta enfermedad desde el extranjero. Tengo confianza en el pueblo boliviano. Este impondrá su voluntad en las elecciones más importantes de este siglo”, agregó.

Horas antes, a través de sus redes sociales, denunció que circulan “decenas de mentiras” contra su candidatura, asegurando que existen varios equipos de diferentes sectores políticos trabajando en su contra.