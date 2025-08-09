

El candidato presidencial de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, cerró esta semana su campaña electoral en dos actos multitudinarios realizados en Cochabamba y Tarija, donde reiteró que la prioridad de su propuesta es enfrentar la crisis económica y controlar la inflación en los primeros 100 días de gestión, en caso de ser electo el próximo 17 de agosto.

En Cochabamba, Doria Medina encabezó una marcha por el centro de la ciudad acompañado de su esposa, candidatos y simpatizantes. La movilización incluyó música, artistas callejeros y globos amarillos formando el número “100”, en alusión a su plan de medidas inmediatas. “Nuestra campaña ha tenido un solo tema, el más importante: resolver la crisis económica. Esto es lo que quiere la gente y por eso ganaremos. Luego tendremos que cumplir nuestro compromiso de conseguir dólares y combustibles, y de frenar el alza de precios en 100 días”, afirmó.

En Tarija, el cierre se realizó con una masiva marcha que tiñó de amarillo las calles céntricas. En contacto con la prensa, Doria Medina señaló: “Se acaba el gas por la irresponsabilidad del MAS, pero Tarija sobrevivirá y comenzará un nuevo ciclo histórico, fortalecida por la diversificación de su economía. Revolucionaremos la industria de los vinos y singanis y también el turismo, que es una gran opción para todo el país en este momento de crisis”.

Doria Medina afirmó que encara el último tramo de la contienda con tranquilidad y confianza, y reiteró su rechazo a “la guerra sucia” y a la reelección indefinida. “Bolivia quiere un cambio y no repetir su apuesta del pasado por políticos inclinados a confrontar”, puntualizó.

Alianza Unidad continuará este sábado en cierres de campaña con actividades en Yacuiba y Santa Cruz.