Samuel Doria Medina lidera la intención de voto a nivel nacional según la Gran Encuesta de UNO DECIDE



UNO DECIDE presentó este domingo los resultados de la Gran Encuesta Nacional de Intención de Voto, elaborada por Captura Consulting y financiada por Red Uno, con el objetivo de conocer las preferencias electorales a menos de una semana de los comicios generales.

El estudio se realizó entre el 27 de julio y el 3 de agosto en los nueve departamentos del país, con un universo de 2.500 entrevistas y un margen de error de ±2,2% a nivel nacional.

Panorama nacional

A escala nacional, Samuel Doria Medina lidera la intención de voto con el 21,6%, seguido por Jorge Tuto Quiroga con 20%. En tercer lugar figura Manfred Reyes Villa con 9,7%, mientras que Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz se ubican en cuarto y quinto lugar con 7,2% y 6,4%, respectivamente.

En el sexto puesto, empatados con el 2%, están Eduardo del Castillo y Jhonny Fernández. Más abajo aparecen Pavel Aracena con 0,7% y Eva Copa con 0,4% (candidata que ya no participará en la elección). Los votos blancos suman 5%, los nulos 10,6% y los indecisos 14,4%, alcanzando un total del 30%.

Santa Cruz

Samuel Doria Medina encabeza la preferencia con 32,4%, seguido de cerca por Jorge Tuto Quiroga con 29,1%. En tercer lugar está Manfred Reyes Villa con 8,3%, seguido por Rodrigo Paz (4,3%) y Andrónico Rodríguez (3,0%).

Más abajo: Jhonny Fernández (1,0%), Eduardo del Castillo (0,4%), Pavel Aracena (0,3%) y Eva Copa (0%). Blancos, nulos e indecisos suman 20,9%.

La Paz

Samuel Doria Medina obtiene el primer lugar con 18,6%, seguido por Jorge Tuto Quiroga con 12,9%. Rodrigo Paz alcanza 10,1%, Manfred Reyes Villa 7,2% y Andrónico Rodríguez 6,6%.

El resto de candidatos no supera el 3% y los votos blancos, nulos e indecisos se concentran en el 34%.

Cochabamba

Manfred Reyes Villa lidera con 18,0%, seguido por Jorge Tuto Quiroga con 16,3% y Andrónico Rodríguez con 12,7%.

En cuarto lugar está Samuel Doria Medina (11,9%), seguido por Rodrigo Paz (3,5%), Eduardo del Castillo (2,3%), Eva Copa (1,6%) y Jhonny Fernández (1,0%). Pavel Aracena figura con 0%. Blancos, nulos e indecisos suman 32,6%.

Tarija

Samuel Doria Medina lidera con 28,5%, seguido por Jorge Tuto Quiroga con 18,2% y Andrónico Rodríguez con 6,7%.

Más abajo: Manfred Reyes Villa (5,0%), Eduardo del Castillo (3,8%), Rodrigo Paz (3,0%) y Eva Copa, Jhonny Fernández y Pavel Aracena con 0%. Blancos, nulos e indecisos suman 34,9%.

Potosí

Jorge Tuto Quiroga encabeza con 24,7%, seguido por Samuel Doria Medina con 16,2% y Rodrigo Paz con 8,6%.

En cuarto lugar, Manfred Reyes Villa (7,2%), seguido por Andrónico Rodríguez (6,7%). Más abajo: Jhonny Fernández (0,9%), Pavel Aracena (0,7%), Eva Copa (0,3%) y Eduardo del Castillo (0,1%). Blancos, nulos e indecisos suman 34,5%.

Chuquisaca

Jorge Tuto Quiroga lidera con 24,6%, seguido por Samuel Doria Medina (12,0%) y Manfred Reyes Villa (9,7%).

Más abajo: Andrónico Rodríguez (8,4%), Rodrigo Paz (7,3%), Jhonny Fernández (1,7%), Eva Copa (0,4%) y Pavel Aracena y Eduardo del Castillo (0,1% cada uno). Blancos, nulos e indecisos suman 35,5%.

Oruro

Jorge Tuto Quiroga obtiene el primer lugar con 15,5%, seguido por Andrónico Rodríguez (13,2%) y Rodrigo Paz (12,2%).

Samuel Doria Medina figura en cuarto lugar (10,2%) y Manfred Reyes Villa en quinto (8,2%). Más abajo: Jhonny Fernández (4,7%), Eduardo del Castillo (4,0%), Pavel Aracena (0,5%) y Eva Copa (0,1%). Blancos, nulos e indecisos suman 31,2%.

Beni

Samuel Doria Medina 39,9%; Jorge Tuto Quiroga 17,5%; Manfred Reyes Villa 8,5%; Andrónico Rodríguez 7,0%; Eduardo Del Castillo 2,6%; Rodrigo Paz 2,2%; Jhonny Fernández 1,4%; Pavel Aracena 0,1%; Eva Copa 0%.

Pando

Samuel Doria Medina 21,0%; Jorge Tuto Quiroga 20,3%; Manfred Reyes Villa 12,1%; Rodrigo Paz 5,3%; Andrónico Rodríguez 4,7%; Eduardo Del Castillo 1,9%; Jhonny Fernández 1,9%; Pavel Aracena 0%; Eva Copa 0%.

Segunda vuelta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que si ningún candidato obtiene el 50% más uno de los votos válidos o una diferencia mínima de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar, se convocará a una segunda vuelta electoral el 19 de octubre.