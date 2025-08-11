Samuel lidera la encuesta nacional de Unitel y se perfila una segunda vuelta histórica en octubre

La cuarta encuesta de intención de voto realizada por Ipsos – CIESMORI para Unitel y presentada este domingo 10 de agosto confirma un escenario de alta competencia rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto. Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) encabeza las preferencias con el 21,2%, seguido de cerca por Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) con el 20%, lo que proyecta una segunda vuelta presidencial prevista para el 19 de octubre, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En tercer lugar se ubica Rodrigo Paz Pereira (PDC) con el 8,3%, seguido de Manfred Reyes Villa (APB – Súmate) con el 7,7% y Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) con el 5,5%. Más atrás aparecen Jhonny Fernández (2%), Eduardo del Castillo (1,5%), Pavel Aracena (0,5%) y Eva Copa (0,2%).

El voto nulo alcanza el 14,6%, el indeciso el 13,3% y el blanco el 5,2%.

Resultados por departamento

Santa Cruz

Samuel Doria Medina – 29,2% Jorge Tuto Quiroga – 24,3% Manfred Reyes Villa – 4,6% Rodrigo Paz – 4,0% Andrónico Rodríguez – 3,4% Jhonny Fernández – 1,9% Eduardo del Castillo – 1,4% Pavel Aracena – 0,0% Eva Copa – 0,0% Blanco: 3,8% | Nulo: 5,3% | Indeciso: 22,0%

Cochabamba

Jorge Tuto Quiroga – 18,9% Manfred Reyes Villa – 17,9% Samuel Doria Medina – 11,0% Andrónico Rodríguez – 7,3% Rodrigo Paz – 5,5% Jhonny Fernández – 2,1% Eduardo del Castillo – 1,2% Pavel Aracena – 0,5% Eva Copa – 0,3% Blanco: 4,4% | Nulo: 22,1% | Indeciso: 8,7%

La Paz

Samuel Doria Medina – 21,3% Jorge Tuto Quiroga – 14,9% Rodrigo Paz – 13,7% Andrónico Rodríguez – 5,7% Manfred Reyes Villa – 3,9% Jhonny Fernández – 2,3% Pavel Aracena – 1,2% Eduardo del Castillo – 1,0% Eva Copa – 0,3%

Oruro

Jorge Tuto Quiroga – 24,3% Rodrigo Paz – 11,9% Samuel Doria Medina – 11,0% Manfred Reyes Villa – 8,1% Andrónico Rodríguez – 5,7% Jhonny Fernández – 3,1% Eduardo del Castillo – 2,8% Pavel Aracena – 0,6% Eva Copa – 0,4% Blanco: 8,6% | Nulo: 15,4% | Indeciso: 8,1%

Potosí

Jorge Tuto Quiroga – 20,0% Rodrigo Paz – 14,9% Samuel Doria Medina – 9,5% Andrónico Rodríguez – 7,6% Manfred Reyes Villa – 6,7% Jhonny Fernández – 1,6% Eva Copa – 1,5% Eduardo del Castillo – 1,2% Pavel Aracena – 0,3% Blanco: 5,0% | Nulo: 18,9% | Indeciso: 12,8%

Beni

Samuel Doria Medina – 29,2% Jorge Tuto Quiroga – 20,8% Manfred Reyes Villa – 9,9% Andrónico Rodríguez – 4,1% Rodrigo Paz – 3,6% Eduardo del Castillo – 1,7% Jhonny Fernández – 1,3% Pavel Aracena – 0,0% Eva Copa – 0,0% Blanco: 7,2% | Nulo: 7,9% | Indeciso: 14,1%

Tarija

Samuel Doria Medina – 37,5% Jorge Tuto Quiroga – 18,9% Andrónico Rodríguez – 5,6% Manfred Reyes Villa – 4,8% Rodrigo Paz – 4,7% Eduardo del Castillo – 3,4% Jhonny Fernández – 1,4% Pavel Aracena – 0,7% Eva Copa – 0,0% Blanco: 3,6% | Nulo: 8,2% | Indeciso: 11,3%

Chuquisaca

Jorge Tuto Quiroga – 24,9% Samuel Doria Medina – 17,1% Rodrigo Paz – 8,4% Manfred Reyes Villa – 6,7% Andrónico Rodríguez – 6,7% Jhonny Fernández – 1,8% Eduardo del Castillo – 1,8% Pavel Aracena – 0,0% Eva Copa – 0,0% Blanco: 5,2% | Nulo: 8,6% | Indeciso: 18,9%

Pando

Samuel Doria Medina – 18,9% Manfred Reyes Villa – 15,7% Jorge Tuto Quiroga – 15,4% Andrónico Rodríguez – 10,9% Rodrigo Paz – 8,9% Jhonny Fernández – 2,5% Eduardo del Castillo – 2,2% Pavel Aracena – 0,4% Eva Copa – 0,0% Blanco: 8,8% | Nulo: 7,9% | Indeciso: 8,4%

Con estos resultados, la competencia entre Doria Medina y Quiroga se concentra en mantener y ampliar sus apoyos regionales, mientras los demás candidatos buscan mejorar su posición en la última semana de campaña. El voto indeciso, que en algunos departamentos supera el 20%, será determinante para definir si la tendencia actual se consolida o si se produce un cambio en el escenario previsto para la segunda vuelta.