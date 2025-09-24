Hablar del desarrollo económico de Bolivia es hablar inevitablemente de Santa Cruz. Este departamento no solo concentra la mayor parte de la población y la migración interna del país, también se ha consolidado como el actualmotor productivo y empresarial que sostiene gran parte de la economía boliviana.

Las cifras así lo confirman, en 2023 Santa Cruz generó un Producto Interno Bruto (PIB) de más de 14.300 millones de dólares, lo cual significó ser el departamento que más aporta al PIB Nacional, en proporción representó un 31,5%. Su PIB per cápita, que ronda los 4.100 dólares, es uno de los más altos del país y sus exportaciones, que superaron los 3.600 millones de dólares en promedio en los últimos años, se diversifican cada vez más, con protagonismo de la soya ysus derivados, el gas y la carne bovina.

Pero más allá de los números, lo que Santa Cruz aporta es seguridad alimentaria y proyección internacional; dado que produce tres cuartas partes de los alimentos que se consumen en Bolivia y lidera la agroindustria regional con productos que llegan a más de 50 países a nivel mundial. Esa capacidad de transformar su potencial agrícola en un sector exportador dinámico, la convierte en una pieza clave para la inserción de Bolivia en la economía global.

El dinamismo empresarial también es evidente, puesto que, en apenas tres años se crearon más de 14.000 nuevas empresas en el departamento, y la recaudación tributaria alcanzó cifras récord que superan los 19.000 millones de bolivianos. Su base empresarial alcanza a poco más de 116.400 empresas legalmente constituidas. A esto se suma un consumo interno en expansión, que se refleja en el crecimiento sostenido de sectores como la gastronomía, el comercio y los servicios. Santa Cruz, en definitiva, es un espacio donde el emprendimiento encuentra terreno fértil.

Un momento clave en la historia económica de Santa Cruz fue la implementación del denominado “Plan Bohan” en el año 1942. Dicho plan, impulsado por una misión estadounidense bajo la dirección de Merwin Bohan, buscaba diversificar la economía boliviana, tradicionalmente centrada en la minería, hacia la agroindustria, reconociendo el enorme potencial productivo del oriente del país. Entre sus principales logros se destacan la construcción de la carretera Cochabamba ‑ Santa Cruz, que conectó por primera vez el occidente con el oriente del país, y la creación de la Corporación Boliviana de Fomento, quien fue la encargada de impulsar el desarrollo agroindustrial de esa región. Estas iniciativas sentaron las bases para que Santa Cruz se consolidara como un motor productivo clave para Bolivia, iniciando un proceso de transformación que todavía hoy sustenta su liderazgo económico y empresarial.

La fortaleza económica de Santa Cruz no puede entenderse sin su institucionalidad empresarial, puesto que, a lo largo de las últimas décadas, el sector privado cruceño ha sabido desarrollarse en torno a organizaciones empresariales (gremios, cámaras y asociaciones sectoriales), que han defendido la libre empresa, la seguridad jurídica y el emprendimiento; impulsado políticas de competitividad y generando espacios de diálogo público-privado. Este entramado institucional ha permitido dar continuidad a proyectos estratégicos más allá de coyunturas políticas, consolidando un ecosistema donde la iniciativa privada encuentra respaldo, orientación y representación.

En ese marco, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) destaca como una de las organizaciones empresariales más influyentes de la región y del país en su conjunto. Su rol ha sido decisivo en la promoción de inversiones, la internacionalización de empresas y la modernización de la gestión empresarial, especialmente a través de ferias, foros y programas de innovación. CAINCO se ha convertido en un referente de liderazgo empresarial que proyecta a Santa Cruz como un hub de negocios e inversiones en la región.

Es menester destacar que el desarrollo de Santa Cruz no es solo mérito de quienes nacieron en el oriente boliviano; es también fruto del esfuerzo, la inversión y la visión de ciudadanos provenientes de todas las regiones del país. Es así que, migrantes de La Paz, Cochabamba, Potosí y otros departamentos han contribuido a dinamizar la economía, crear empresas, impulsar proyectos productivos y fortalecer la vida urbana y cultural de la región. Esta confluencia de talentos y capital humano demuestra que Santa Cruz se ha convertido en un verdadero laboratorio de integración nacional, donde el aporte de bolivianos de distintas latitudes se traduce en crecimiento económico, innovación y oportunidades compartidas.

Sin embargo, este liderazgo plantea desafíos que no pueden ni deben ignorarse, como ser la necesidad de diversificar la matriz productiva, reducir la dependencia de los precios internacionales de materias primas y garantizar la sostenibilidad ambiental son temas que deben estar en la agenda. Asimismo, la inversión en infraestructura logística, energía y conectividad es fundamental para mantener el ritmo de crecimiento y consolidar a Santa Cruz como un hubregional de negocios e inversiones.

Es hora de dejar de tratar a Santa Cruz como un actor aislado y reconocer que el futuro económico depende de su plena integración. Bolivia enfrenta el desafío urgente de fortalecer las capacidades productivas de sus diferentes regiones para superar las profundas asimetrías que hoy caracterizan a laseconomías locales. No se trata solo de impulsar de manera aislada el crecimiento en un departamento en particular, se trata de construir un enfoque de desarrollo nacional que valore y potencie las fortalezas productivas de cada región, promoviendo la complementariedad entre ellas. Una visión país con perspectiva integral permitirá articular sectores estratégicos, integrar cadenas productivas y generar sinergias que eleven la competitividad del conjunto del territorionacional.

Hoy más que nunca, fortalecer las ventajas del Departamento de Santa Cruz, significa apostar por un futuro en el que Bolivia supere la dependencia de los recursos extractivos y se consolide como un país productivo, moderno y competitivo. Reconocer que el corazón económico del país late con fuerza en el oriente, no es solo un gesto de justicia económica, se constituye en una estrategia indispensable, puesto que su dinamismo y capacidad productiva pueden definir el rumbo del desarrollo nacional y abrir nuevas oportunidades para todas las regiones.

¡Felicidades a Santa Cruz por sus 215 aniversario de su grito libertario!