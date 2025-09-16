El gobernador de La Paz, Santos Quispe, salió al cruce de las declaraciones del candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, quien en recientes declaraciones amenazó con convocar a movilizaciones si el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga llegara a asumir la presidencia tras la segunda vuelta electoral.

Quispe descalificó de manera contundente esas afirmaciones y consideró que lo expresado por Lara solo refleja desesperación política.

“Está loco por el poder, habla tonteras y ya se muestra como un perdedor anticipado de la segunda vuelta”, afirmó la autoridad departamental.

El gobernador paceño también señaló que ese tipo de advertencias no corresponden en un escenario democrático y que lo único que busca el postulante es generar ruido político para ganar visibilidad.

“Lara quiere llamar la atención y busca subir un poco en la votación, pero el pueblo está cansado de esas amenazas”, agregó.

Finalmente, Quispe llamó a la población a mantener la calma y a esperar los resultados de la segunda vuelta sin caer en provocaciones. Recalcó que la política debe estar al servicio de la gente y no de ambiciones personales.