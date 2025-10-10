

El diputado electo del Partido Demócrata Cristiano, Ricardo Rada, denunció que Tuto Quiroga estaría promoviendo una guerra sucia con injerencia política internacional, utilizando canales externos para influir en la opinión pública de cara a la segunda vuelta electoral.

Rada indicó que un amigo cercano de Quiroga, Dionicio Gutiérrez, de nacionalidad guatemalteca, ha difundido mensajes en YouTube con ataques políticos directos contra Rodrigo Paz y Edman Lara, señalándolos como socialistas y comunistas. Según el diputado, estas acciones buscan desacreditar a los candidatos opositores y generar confusión e incertidumbre entre los votantes bolivianos.

El diputado pidió a Tuto Quiroga cesar de inmediato estos ataques, calificándolos como una clara injerencia externa en los asuntos políticos del país. Además, solicitó al Órgano Electoral que fiscalice estos mensajes y tome medidas para proteger la transparencia del proceso electoral y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera informada y libre de manipulaciones externas.