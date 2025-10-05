Por ello, debemos hacernos una pregunta vital: ¿Cuánto vale la vida de una hija o un hijo? Se debe diseñar un sistema en el que la gente comprenda el valor de la libertad, frente a ese castigo que es perder la libertad. No es un mecanismo donde se torture al prisionero, es un mecanismo donde se protege a la sociedad de ese individuo e incluso de sí mismo. Y se le da un canal para salir de esa situación. Es imposible sacar un mundo más humano siendo más inhumano. Es muy importante que la sociedad no se coma al caníbal. Pero eso sí, el que las hace las paga. A los uniformados se los debe defender, el hombre toma esa responsabilidad y los políticos deben respaldarlos. El que las hace las paga, pero no entraremos en cosas que nos deshumanizan. La premisa debe ser siempre respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Debemos entender el valor de la libertad, que no es un chiste estar encerrado porique le estás privando de su libertad, de otra manera sería lo mismo estar libre que ser un esclavo y no es lo mismo. Bolivia se ha convertido en un Estado salvaje.

1. (Estrategia). - Diseñar la implementación local del Sistema de las ventanas Rotas aplicado por Guliani Ex alcalde de New York. Si como Estado comienzas a ignorar delitos menores, después aparecen los delitos mayores con mayor frecuencia. Si rompes una ventana en una casa o infraestructura, la pagas.

1. (Propuesta). - Diseñar y establecer la Doctrina de seguridad clara y precisa para todo el sistema de seguridad interno y externo de la nación. 2. (Propuesta). - Implementar la Ley de Seguridad Nacional.3. (Propuesta). - Implementar la Ley de Defensa Nacional.4. (Propuesta). - Implementar la Ley de inteligencia. Para los mecanismos de prevención inteligencia e investigación para identificación del verdadero origen de las amenazas.5. (Propuesta). - Doctrina de seguridad, los delitos de mayores se pagan con penas de mayores en recintos de menores hasta que tenga la edad de ser trasladado a un centro de mayores.

2. (Estrategia). - Revalorización de las fuerzas de seguridad, a todos quiénes nos tengan que defender de crímenes internos, y crímenes transnacionales.

1. (Propuesta). - Implementar la ley de régimen penitenciario.2. (Propuesta). - Implementar la nueva ley orgánica de las fuerzas de seguridad interna y externa.3. (Propuesta). - Implementar la ley de la libre transitabilidad, antibloqueos y respeto irrestricto al derecho al libre tránsito.

3. (Estrategia). - El objetivo es la dominación política interna.

1. (Propuesta). - Implementar la ley del Crimen Organizado. 2. (Propuesta). - Entrega de 30 millones de balas y proyectiles para la lucha contra el crimen.3. (Propuesta). - Autorización de uso de las armas incautadas a las fuerzas especiales.4. (Propuesta). - Creación de servicios de inteligencia de las direcciones descentralizadas. Aduanas, Migración y ANH.5. (Propuesta). - Implementación del Sistema Nacional de Alerta Temprana para integrar el tejido social participativo en la seguridad ciudadana. Mediante los tres anillos de seguridad interoperados. 1er anillo vecinal y guardia municipal, segundo anillo de seguridad, fuerzas especiales de lucha, tercer anillo sistemas de seguridad interregionales, migración, interpol, direcciones nacionales, agencias nacionales y agencias internacionales.6. (Propuesta). - Creación del comando especial de control aéreo para seguridad del espacio aéreo inter agencias. Para la interdicción de las aeronaves hostiles se necesita equipamiento y aviones y helicópteros especiales. Personal capacitado para el manejo del centro de monitoreo de los radares que no funcionan las 24 horas a la fecha.7. (Propuesta). - Creación de la Agencia de Seguridad Nacional, compuesta por efectivos de todas las instancias de seguridad del Estado, que integrarán el Comando de Seguridad y Defensa.8. (Propuesta). - Fortalecimiento de la Policía municipal comunitaria preventiva, guardia municipal, mediante la carrera del guardia municipal.

4. (Estrategia). - Lucha contra el contrabando. -

1. (Propuesta). - Implementación del Mecanismo de investigación de internación de vehículos robados a Bolivia e intercambio de información de investigaciones sobre el robo de vehículos en la región para encontrar hilos de articulación criminal entre el robo de vehículos en otros países, en particular fronterizos y el narcotráfico en Bolivia.2. (Propuesta). - Creación de las Fuerzas departamentales de seguridad, antinarcóticos y de lucha contra la violencia.3. (Propuesta). - El Presidente es la cabeza de las fuerzas armadas, y el vicepresidente la cabeza de la seguridad Interna. La vicepresidencia coordina la seguridad interior y la defensa nacional.

EJÉRCITO NACIONAL. - Reestructuración orgánica y operativa de las fuerzas armadas.

1. (Estrategia). - Recuperar la dignidad y función constitucional de las FFAA bolivianas para convertirlas en guías de la seguridad regional y fronteriza; elementos fundamentales para constituir Bolivia en eje central de la distribución de las cadenas de suministros regionales e intercontinentales.

1. (Propuesta). - Eliminar el Sistema C5I, sistema de control de seguridad e inteligencia cibernética implementado entre el Ministerio de Defensa boliviano e Irán con apoyo de Venezuela, con el que el crimen organizado transnacional pretende mantener el control de sistemas informáticos económicos, bancarios, productivos y otros. 2. (Propuesta). - Establecer la doctrina de seguridad nacional dentro de las FFAA, cuyos ejes de acción eliminan la ideologización de sus efectivos en teorías de control colectivista y sometimiento al crimen organizado transnacional.3. (Propuesta). - Recuperar la carrera militar en base a la meritocracia donde el Alto mando militar y sus cargos subalternos estén constituidos por los efectivos más destacados intelectualmente, operativamente en terreno y estratégicamente en diseño de control en seguridad. 4. (Propuesta). - La nueva ley orgánica de las FFAA, calificará como traición a la patria que algún oficial permita que sus subordinados ridiculicen a las FFAA bolivianas mediante disfraces, participación dentro de eventos de civiles (Carnavales, aniversarios, etcétera).5. (Propuesta). - Las FFAA serán la cabeza operativa dentro del territorio nacional del comando nacional interagencias de seguridad.6. (Propuesta). - Creación del Centro de Estudios de Seguridad Nacional, Regional y Mundial.

POLICÍA NACIONAL, POLICÍAS REGIONALES Y GUARDIAS MUNICIPALES. -

1. (Estrategia). - Reestructuración completa mediante la nueva ley orgánica de la policía.

1. (Propuesta). - La policía debe solicitar autorización del ejército para la compra de armas de guerra, cuyo registro y pertinencia estará a cargo del Centro de estudios de Seguridad Nacional.2. (Propuesta). - Centralización del sistema de control y monitoreo de seguridad interna vecinal (BOL 110) en acción operativa a cargo del comando departamental, se elimina la autonomía operativa de las EPIS para radio patrullas. 3. (Propuesta). - Un policía no puede investigar a otro policía o a sí mismo ni a sus jefes o probables futuros jefes. Se creará un régimen independiente de asuntos internos e inteligencia contra la infiltración del crimen organizado al interior de la policía.4. (Propuesta). - Se creará el Centro de Estudios Policiales para oficiales y clases desideologizado y altamente tecnificado.5. (Propuesta). - La policía boliviana podrá derribar aeronaves sin autorización de vuelo de acuerdo al plan nacional emanado del Comando Nacional de seguridad interagencias. 6. (Propuesta). - La policía será la cabeza operativa dentro de la Plataforma de Inteligencia Regional para la lucha contra los crímenes transnacionales, narcotráfico, trata y tráfico y esclavitud moderna, tráfico de órganos y lavado de dinero. 7. (Propuesta). - La policía debe dejar de ser únicamente Policía Reactiva para convertirse en agentes de intervención preventiva y conductiva de control social. 8. (Propuesta). - Se elimina el Estado «Bloquidia». Quien corta la calle y bloquea entra a la cárcel, la protesta es aceptada y protegida, libertad plena de expresión, mientras no viole los derechos de los demás, incluido el derecho al libre tránsito y libre comercio. 9. (Propuesta). - Con la comida de la gente nadie puede meterse, atentar contra la libertad y el derecho de otros a la vida (nunca más muertos por falta de acceso a oxígeno u otros insumos), a comer, producir, trabajar y transitar por todo el país es sagrado. La policía boliviana es garante del cumplimiento de esos derechos bajo pena de traición a la patria, más aún cuando los perjudicados son los que trabajan y tienen que pagar la cuenta.10. (Propuesta). - Las unidades de la policía nacional podrán ser unidades descentralizadas cuyos entes administrativos y de coordinación operativa sean gobernaciones, municipios u otras entidades estatales donde sus efectivos puedan hacer carrera hasta su jubilación. 11. (Propuesta). - La jubilación de los efectivos de la policía será al 100%, más otras prestaciones a sus viudas y herederos.