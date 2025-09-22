El senador del MAS, Miguel Rejas, informó que este martes la Comisión de Justicia Plural del Senado analizará el proyecto de ley que propone la suspensión de funciones de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), iniciativa presentada por el senador Pedro Benjamín Vargas.

Rejas aclaró que la propuesta es a título personal y no fue consensuada con las bancadas, por lo que debe considerarse con cautela. Además, señaló que un artículo transitorio del proyecto plantea la prórroga del mandato de los actuales vocales, medida que, según él, carece de sustento legal en el contexto actual del país.

Se prevé que la comisión realice un análisis legal del proyecto y elabore un informe que será enviado al plenario del Senado para su tratamiento.