El senador Luís Adolfo Flores informó que el pleno de la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que habilita al Tribunal Constitucional a ejercer funciones con solo cuatro magistrados titulares a partir de la próxima gestión. La norma ahora será remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Flores señaló que la iniciativa es jurídicamente viable, ya que considera que con la permanencia de los magistrados autoprorrogados se vulneró la Constitución, y que en la actualidad la única instancia válida es la ley.

Asimismo, apuntó que el proyecto fue presentado por la senadora Silvia Salame y que corresponde a Diputados definir su aprobación. Sin embargo, advirtió que existe una manipulación política del arcismo que podría derivar en el rechazo de la propuesta.