política
Senado aprueba más de $459 millones en créditos para obras en todo el país
El pleno del Senado sancionó este martes cinco proyectos de ley que autorizan créditos externos por un total de 459,1 millones de dólares, destinados a infraestructura vial, construcción de presas y mejoramiento urbano en distintas regiones de Bolivia.
Los préstamos fueron gestionados con la CAF, Eximbank Corea y Fonplata, y ahora pasarán al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Entre los proyectos destacan:
- Camino Crucero–Pocoata: $21,5 millones (CAF).
- Doble vía Río Seco–Desaguadero: $105 millones (Eximbank Corea).
- Distribuidor Sacaba: $17,7 millones (Fonplata).
- Programa Presas Resilientes: $240 millones (CAF).
- Carretera Okinawa–Los Troncos: $74,8 millones (CAF).
Estas obras buscan mejorar la conectividad, fortalecer la infraestructura productiva y promover el desarrollo regional.