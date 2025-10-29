

El pleno del Senado sancionó este martes cinco proyectos de ley que autorizan créditos externos por un total de 459,1 millones de dólares, destinados a infraestructura vial, construcción de presas y mejoramiento urbano en distintas regiones de Bolivia.

Los préstamos fueron gestionados con la CAF, Eximbank Corea y Fonplata, y ahora pasarán al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Entre los proyectos destacan:

Camino Crucero–Pocoata: $21,5 millones (CAF).

Doble vía Río Seco–Desaguadero: $105 millones (Eximbank Corea).

Distribuidor Sacaba: $17,7 millones (Fonplata).

Programa Presas Resilientes: $240 millones (CAF).

Carretera Okinawa–Los Troncos: $74,8 millones (CAF).

Estas obras buscan mejorar la conectividad, fortalecer la infraestructura productiva y promover el desarrollo regional.