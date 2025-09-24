La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de Ley N° 064/2024-2025 C.S., que reconoce a la Lengua de Señas Boliviana (LSB) como idioma oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. La norma fue remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento en el marco constitucional.

El proyecto, impulsado por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, responde a una demanda histórica de la comunidad sorda y busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos lingüísticos y de inclusión.

Alcances principales de la norma:

Reconocimiento de la LSB como idioma oficial de comunicación de las personas sordas en Bolivia.

Inclusión de la LSB en la malla curricular de las escuelas superiores de formación de maestros.

Implementación de políticas públicas de detección temprana de la discapacidad auditiva en los servicios de salud, con atención y enseñanza de la LSB.

Acceso inclusivo a la educación, la justicia, la salud, la información, los espacios culturales y el ámbito laboral.

Durante la sesión, representantes de la Federación Boliviana de Sordos (FEBOS) participaron como testigos del avance legislativo, al que calificaron como un paso histórico para la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras de comunicación.

El debate parlamentario reflejó un amplio consenso político, con más de dos tercios de votos a favor, lo que evidencia el reconocimiento institucional a una de las principales demandas de las personas sordas en el país.