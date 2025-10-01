El pleno de la Cámara de Senadores resolvió por mayoría rechazar la solicitud de licencia presentada por el legislador Rodrigo Paz, actual candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y determinó aplicar descuentos salariales debido a sus constantes inasistencias a las sesiones.

De acuerdo con el informe de la directiva, Paz no asistió a las dos sesiones programadas esta semana. En su justificativo, argumentó que se encontraba dedicado a la socialización de un proyecto de ley que, según indicó, había sido planteado en una anterior gestión.

La decisión del Senado se enmarca en el reglamento de la Cámara Alta, que establece sanciones económicas para los parlamentarios que no cumplen con la asistencia regular a las sesiones sin contar con licencias aprobadas.