

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, informó que en los últimos dos días el Senado rechazó 11 solicitudes de licencia que no cumplían con los requisitos establecidos en el reglamento interno, entre ellas la presentada por el senador Rodrigo Paz.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría del Senado, las licencias fueron observadas porque no se justificaron con argumentos válidos, tal como exige el artículo 27 del reglamento, que además establece el descuento salarial para quienes no cumplan con este procedimiento.

Barrientos explicó que se procederá con las sanciones correspondientes y que se identificará a los legisladores que omitieron su responsabilidad de presentar una justificación prevista y real para ausentarse de las sesiones.

En el caso del senador Rodrigo Paz, se precisó que habilitó de manera extraordinaria a su suplente, la senadora Zamora; sin embargo, se conoció que el también candidato del PDC no habría asistido a las sesiones desde hace dos meses, lo que genera cuestionamientos adicionales sobre el cumplimiento de sus funciones parlamentarias.