Senado socializa proyecto de reforma parcial de la Constitución con cambios en mandatos y elección de magistrados



El Senado presentó y socializó este viernes un proyecto de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), que introduce modificaciones puntuales en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Electoral.

El PhD Felipe Cordero, director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana, brindó una explicación a El Popular Bolivia sobre el alcance de la iniciativa, destacando que se trata de una reforma específica y no integral, lo que evita el debate sobre una Asamblea Constituyente.

Límites a los mandatos

Uno de los ejes centrales de la reforma es la limitación de mandatos en la Presidencia y Vicepresidencia, eliminando de manera explícita la figura de la reelección indefinida. La propuesta establece una única reelección, ya sea consecutiva o discontinua, reforzando así la alternancia en el poder.

Cordero señaló que este punto responde a la necesidad de poner frenos claros a la permanencia prolongada en el cargo, atendiendo a experiencias recientes en el país. “Se trata de establecer límites constitucionales claros a la reelección, evitando interpretaciones que habiliten candidaturas indefinidas”, indicó.

Equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo

El segundo punto central apunta a reconfigurar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Según el proyecto, el vicepresidente dejará de ser presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cargo que pasaría a ser ejercido por el presidente del Senado, y en su ausencia, por el de la Cámara de Diputados.

“El objetivo es delimitar con mayor claridad los roles de cada poder, evitando que el Ejecutivo influya en la agenda legislativa”, explicó Cordero. A su juicio, esta modificación busca garantizar un mayor control institucional y otorgar independencia a las cámaras legislativas en la toma de decisiones.

Elección de magistrados

Otro de los cambios más relevantes es el referido a la elección de magistrados de las altas cortes: Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental. La reforma propone eliminar la elección por voto popular, mecanismo aplicado en los últimos procesos judiciales y duramente cuestionado.

En su lugar, se plantea que la Asamblea Legislativa seleccione y designe directamente a los magistrados, a partir de la preselección de candidatos bajo criterios establecidos en la propia norma. “La experiencia de las elecciones judiciales en Bolivia ha mostrado serias falencias y hasta autoprorrogas de magistrados. Por eso, el proyecto busca volver a un esquema más controlado institucionalmente”, subrayó el académico.

Procedimiento y alcance

El constitucionalista remarcó que el proceso de reforma no concluye en el Legislativo. Una vez aprobado por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa, el proyecto deberá someterse a referéndum vinculante, para que sea la ciudadanía quien decida si estas modificaciones entran en vigencia.

“La reforma constitucional no es una ley ordinaria; toca derechos y estructuras fundamentales del Estado. Por eso, debe contar con la legitimidad de las urnas”, explicó Cordero.

Un debate de fondo

Finalmente, Cordero resaltó que la propuesta responde a un contexto marcado por tensiones institucionales y críticas a la administración de justicia, particularmente frente a los fallidos procesos de elecciones judiciales. “Lo que se busca es corregir errores recientes y reforzar los límites democráticos. Sin duda, es un debate de gran importancia para el futuro político y constitucional del país”, concluyó.