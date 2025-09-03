El senador del bloque Evo Pueblo, Luis Adolfo Flores, advirtió que el exgerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, podría abandonar el país tras su renuncia y ante las denuncias de presuntos hechos de corrupción que lo involucran.

El legislador señaló que la exautoridad “no esperará la llegada de un nuevo gobierno y tomará recaudos para evadir a la justicia”. Según afirmó, la situación genera preocupación debido a la magnitud de los recursos administrados por Emapa en los últimos años.

Flores recordó que esta entidad estatal manejó más de 1.000 millones de dólares en diversos proyectos bajo la consigna de la industrialización, muchos de los cuales no habrían alcanzado resultados concretos. Añadió que desde la Asamblea Legislativa se solicitaron informes sobre la gestión de Emapa, sin obtener respuestas satisfactorias.

El caso reabre el debate sobre la transparencia en el manejo de empresas estatales y la necesidad de mecanismos de control más rigurosos para evitar el desvío de recursos públicos.