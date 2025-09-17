

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Pedro Benjamín Vargas, presentó un proyecto de ley que busca suspender temporalmente de sus funciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), bajo el argumento de que habrían cometido infracciones en el proceso de convocatoria para la elección de autoridades judiciales.

Vargas sostuvo que los vocales incurrieron en una elección judicial parcial, vulnerando los principios de paridad y alternancia de género establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Ley 026 de Régimen Electoral.

El legislador advirtió que no existen garantías en la actual conformación del TSE para conducir con transparencia una eventual segunda vuelta electoral ni los próximos comicios subnacionales. Según señaló, la pérdida de confianza en los vocales representa una ruptura del orden constitucional y democrático desde el propio órgano electoral.