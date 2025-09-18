

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Pedro Benjamín Vargas, ratificó este jueves los argumentos de su proyecto de ley que plantea la suspensión temporal de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la apertura de una prórroga del mandato del Órgano Ejecutivo, en el marco de lo que considera sus facultades de fiscalización y denuncia de presuntas irregularidades en la organización de las elecciones judiciales.

Según Vargas, el rol del Legislativo es fiscalizar y denunciar las irregularidades detectadas en el TSE, por lo que, a su criterio, corresponde la designación de nuevos vocales electorales.

El legislador precisó que la propuesta normativa fue remitida a la Comisión de Constitución del Senado y que la próxima semana podría ingresar al pleno para su tratamiento, donde se definirá su aprobación o rechazo.