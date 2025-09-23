

El senador Pedro Benjamín Vargas decidió retirar su proyecto de ley que buscaba suspender las funciones de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según informó Miguel Rejas, presidente de la Comisión de Justicia Plural del Senado.

Rejas explicó que Vargas envió una nota formal a la comisión anunciando su decisión de retirar la iniciativa, indicando que planea reformular la propuesta y presentarla con nuevos argumentos. La nota será analizada en la próxima sesión de la comisión, donde se evaluará si el proyecto se archiva definitivamente o se remite al pleno del Senado para su tratamiento.

La medida se enmarca en el seguimiento de los procedimientos constitucionales y en el respeto a los mandatos de los vocales del TSE, evitando modificaciones que puedan generar conflictos legales o políticos en el órgano electoral.