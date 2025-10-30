Este viernes se llevará a cabo la sesión de clausura de la gestión legislativa 2025, marcando el cierre de un ciclo de cinco años de trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Durante la plenaria, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presentará su informe final, que incluirá el detalle de las leyes aprobadas, los proyectos debatidos, las resoluciones emitidas y los avances alcanzados en la agenda legislativa comprometida al inicio del periodo.

La vicepresidenta de la Cámara Alta, Gladys Alarcón (MAS), destacó que esta gestión se caracterizó por un trabajo responsable y transparente, enfocado en la construcción de propuestas que respondan a las necesidades del país. “El Senado cumplió su labor con altura, con debate, propuesta y respeto. Logramos avanzar sin caer en el enfrentamiento físico ni en la descalificación”, afirmó.

Asimismo, resaltó que las tres bancadas políticas representadas en la Cámara Alta demostraron madurez institucional al privilegiar el diálogo por encima de las posturas radicales, lo que permitió generar consensos y mantener un clima de convivencia democrática dentro del órgano legislativo.

La sesión final, que pondrá punto a la legislatura 2020–2025, será también el espacio donde se reconocerá el trabajo de las comisiones y de los legisladores que culminan su mandato.