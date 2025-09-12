

La prueba de ADN programada para este viernes en Cochabamba, dentro de las investigaciones sobre la presunta paternidad del presidente Luis Arce, fue suspendida sin fecha definida.

La denunciante es Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), quien acusa al mandatario de haberla abandonado durante el embarazo y de no hacerse cargo de su hijo, nacido en 2024.

El abogado de Lafuente, Patricio Vargas, explicó que solicitó la suspensión porque el procedimiento debía realizarse con la presencia de las tres partes: madre, hijo y denunciado. “Solo se estaba pretendiendo tomar las muestras a la madre y al menor. Bajo un principio de protocolo, se necesita que estén los tres”, sostuvo en declaraciones a radio Pío XII de la Red ERBOL.

La defensa también pidió que un consultor técnico supervise la cadena de custodia durante el procedimiento. Hasta el momento no existe una nueva fecha para la toma de muestras, debido a que aún se gestionan las notificaciones correspondientes.

El presidente Arce, por su parte, declaró anteriormente que se enteró del caso por los medios de comunicación y que afrontará el proceso con abogados particulares.