La diputada cruceña Tatiana Añez, de la bancada de Creemos, lamentó la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de suspender a Santa Cruz como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, debido a los retrasos en las obras de mejoramiento del estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera.

Añez señaló que este hecho representa una pérdida de gran magnitud para la capital oriental, que esperaba un importante movimiento económico y turístico con el evento deportivo, además de proyectar una mejor imagen de Bolivia a nivel internacional.

En ese sentido, responsabilizó directamente al vicegobernador Mario Aguilera por no cumplir con los plazos establecidos y no concluir las obras en el tiempo previsto, lo que calificó como una muestra de inoperancia y falta de gestión.