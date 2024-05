El vocal electoral Tahuichi Tahuichi manifestó su preocupación y extrañeza ante el retraso en la entrega del informe técnico de supervisión del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), realizado a principios de mayo en El Alto. Según Tahuichi, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) aún no ha remitido dicho informe, lo cual ha generado controversia y expectativa en la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Todavía la Sala Plena no ha tomado conocimiento de ese informe de supervisión, porque el Sifde todavía no ha entregado ese informe. Ya debería, ya debería haber sido entregado," declaró Tahuichi en una entrevista con La Razón. El vocal explicó que el Sifde tenía un plazo de siete días para presentar su informe al director nacional de esa oficina, quien a su vez tenía dos días adicionales para validar o modificar el documento. El informe final debía ser recibido por la Sala Plena hasta el viernes 17 de mayo, pero esto no ocurrió.

Consultado sobre los motivos del retraso, Tahuichi indicó que desconoce las razones, pero subrayó que le resulta "extraño". Agregó que esperan que los miembros del Sifde entreguen el informe durante el transcurso del día para que la Sala Plena pueda comenzar a trabajar y tomar una decisión al respecto.

El vocal también señaló que, una vez recibido y analizado el informe del Sifde, la Sala Plena podría solicitar un "informe complementario" si necesita más detalles, lo que podría extender el plazo hasta cinco días adicionales. Esto es crucial para decidir si se registran o no las resoluciones del cónclave arcista, que eligió a Grover García como nuevo jefe nacional del MAS.

En cuanto a las posibles sanciones por el incumplimiento de plazos, Tahuichi mencionó que será una determinación de la Sala Plena. Este retraso ha generado expectativa y tensión entre las facciones del MAS, con los arcistas defendiendo la legalidad de su encuentro y los evismo calificando de "trucho" el cónclave de El Alto, y anunciando movilizaciones si el TSE valida esa reunión.

El vocal describió la situación de los vocales del TSE como estar en medio de un "fuego cruzado" debido a las presiones de ambas facciones. "Aquí estamos, en el fuego cruzado, jaloneándonos, jaloneando. Están, ya, queriendo lanzar botellas, (juegos) pirotécnicos, como a todo árbitro; un árbitro siempre es objeto del desencuentro para algunos," expresó Tahuichi.

El pasado lunes, miembros del sector arcista del MAS se presentaron en el edificio del TSE en Sopocachi, exigiendo que se valide su congreso. Mientras tanto, las organizaciones sociales que apoyan a Evo Morales, presidente vigente del MAS, planifican movilizaciones en caso de que el TSE reconozca el congreso arcista.