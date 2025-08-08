El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, informó que se presentaron 16 acciones legales con la intención de suspender o frenar las Elecciones Generales 2025. Sin embargo, aseguró que el proceso electoral se mantiene garantizado en el país.

Hurtado explicó que, en Sala Plena, el TCP determinó dar prioridad a todos los recursos interpuestos que estén relacionados con el proceso electoral, con el fin de evitar que medidas cautelares puedan paralizar la votación. “Se ha hecho un seguimiento permanente en coordinación con el Órgano Electoral para cumplir los acuerdos y garantizar el desarrollo de los comicios”, señaló.

Asimismo, precisó que se instruyó a los jueces de garantías de todo el país actuar en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado, de manera que no se emitan resoluciones que pongan en riesgo la realización de las elecciones nacionales.