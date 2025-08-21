El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba finalizó el cómputo oficial de los comicios generales del 17 de agosto, revelando que el voto nulo se impuso con un 33,30% del total de sufragios emitidos.

Según el TED, los votos válidos representaron el 64,57% y los votos en blanco alcanzaron el 2,12%. En total, en el departamento se contabilizaron 1.284.838 votos.

En cuanto a los partidos políticos, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se ubicó en segundo lugar con 28,62%, seguido muy de cerca por Libre, que obtuvo 28,14% de los votos válidos.