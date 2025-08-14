

El Tribunal Departamental Electoral (TED) de La Paz habilitará este domingo 17 de agosto puntos de atención en La Paz y El Alto para la entrega de certificados de impedimento de sufragio en casos de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de tránsito.

El vicepresidente del TED paceño, Franz Jiménez, explicó que a partir del lunes se iniciará también la entrega de certificados de exención por causa justificada, previa presentación de la documentación requerida, en las oficinas del Tribunal.

Asimismo, precisó que el órgano electoral publicará en su página web el listado con el número y ubicación de los puntos habilitados en ambas ciudades. En las provincias, esta certificación será emitida por el notario electoral correspondiente.