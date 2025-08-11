En cumplimiento del calendario electoral rumbo a las Elecciones Generales 2025, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz hizo pública este lunes 11 de agosto la lista oficial de recintos electorales y mesas de sufragio que estarán habilitados en todo el departamento para la jornada electoral del 17 de agosto.

De acuerdo con datos oficiales, La Paz contará con 1.285 recintos electorales distribuidos en 87 municipios y 14 circunscripciones, lo que garantiza una cobertura amplia en áreas urbanas, rurales e indígenas.

“La publicación de estos datos no es solo una obligación legal, sino una herramienta clave para garantizar el acceso, la transparencia y la participación democrática de la población. A partir de este momento, la ciudadanía puede saber exactamente dónde debe votar”, señaló Zonia Yujra, presidenta del TED La Paz.

La autoridad informó que se habilitarán puntos de información electoral fijos y brigadas móviles en distintos municipios y distritos, incluyendo El Alto, para socializar la información de manera directa y accesible. Estos espacios permitirán a la población consultar su recinto y mesa de votación, conocer los procedimientos electorales y resolver dudas sobre el proceso.

La lista completa de recintos y mesas puede consultarse de manera digital en el siguiente enlace oficial:

Este hito permitirá al TED La Paz avanzar en tareas logísticas clave, como la capacitación de jurados electorales, el despliegue del material electoral y la organización del personal en cada recinto.

El TED La Paz reafirmó su compromiso con una democracia participativa, transparente e inclusiva, e invitó a la ciudadanía a informarse y participar activamente en la elección.