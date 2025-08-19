

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija finalizó el cómputo oficial de la Elección de Autoridades y Representantes del Estado Plurinacional 2025, con el 100% de las actas procesadas en sesión pública, con participación de delegados, observadores y medios de comunicación.

Del total de 342.148 votos emitidos, se registraron:

Votos válidos: 287.834 (84,13%)

Votos blancos: 10.770 (3,15%)

Votos nulos directos: 43.436 (12,70%)

Votos nulos por declinación: 108 (0,03%)

El presidente del TED, Óscar Gutiérrez, resaltó que cada acta fue publicada en tiempo real en la plataforma oficial, permitiendo a la ciudadanía seguir el proceso de manera transparente. Con esto, se consolida la base legal para la asignación de escaños y la finalización del proceso electoral en el departamento.