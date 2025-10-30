

Tras una reunión de coordinación, la Alianza Libre definió por consenso a sus nuevos jefes de bancada en ambas cámaras legislativas. Tomasa Yarhui fue elegida como jefa de bancada en el Senado, mientras que Rafael López asumirá la jefatura en la Cámara de Diputados.

Según se informó, la designación se realizó mediante una elección unánime, transparente y en un ambiente de consenso entre los parlamentarios de Libre. Yarhui destacó que la bancada se mantiene unida y comprometida con el trabajo legislativo que viene, enfocándose en impulsar propuestas que beneficien al país.

Durante el encuentro también se presentó el documento formal que respalda la elección de las nuevas jefaturas, y se confirmó que el líder de la alianza, Branco Marinkovic, expresó su pleno respaldo a las decisiones asumidas por los legisladores.