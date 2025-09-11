El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó como un insulto para Bolivia las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien señaló que los bolivianos tendrían “disminución del oxígeno cerebral” al opinar sobre la propuesta de nacionalizar vehículos indocumentados.

Torrico lamentó que estas expresiones se den en un contexto electoral, señalando que cualquier diferencia en torno a propuestas debería ser tratada a nivel diplomático y con respeto entre países vecinos.

Al referirse a la propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de legalizar los denominados “autos chutos”, la autoridad cuestionó que esta medida equivaldría a legalizar un delito. Afirmó que se trata de una oferta populista que, en su criterio, evidencia desconocimiento sobre la magnitud del problema del contrabando y robo de vehículos en la región.

El viceministro concluyó que el debate sobre esta problemática requiere un análisis serio y coordinado entre Estados, y no puede reducirse a ofensas ni a planteamientos que, dijo, carecen de sustento técnico y jurídico.