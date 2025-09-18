Torrico critica la «guerra sucia» y advierte sobre propuestas demagógicas en la campaña electoral
El Viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, expresó su preocupación por la creciente guerra sucia entre los binomios que compiten en la segunda vuelta electoral. Según Torrico, los ataques personales y la confrontación entre candidatos desvirtúan la esencia de la campaña política, que debería centrarse en presentar propuestas concretas y soluciones reales para la población.
“Es lamentable que se confunda la campaña electoral con la guerra sucia. Muchas propuestas que se lanzan no responden a la realidad y son meramente demagógicas; se limitan a ataques e insultos que no aportan soluciones a los problemas de los ciudadanos”, señaló el viceministro.
Torrico hizo un llamado a los candidatos a priorizar el diálogo con la ciudadanía y a presentar planes claros y realizables, dejando de lado estrategias basadas en la confrontación y la polémica sin sustento. Además, alertó que este tipo de prácticas genera desconfianza entre los votantes y puede afectar la legitimidad del proceso electoral.