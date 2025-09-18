

El Viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, expresó su preocupación por la creciente guerra sucia entre los binomios que compiten en la segunda vuelta electoral. Según Torrico, los ataques personales y la confrontación entre candidatos desvirtúan la esencia de la campaña política, que debería centrarse en presentar propuestas concretas y soluciones reales para la población.

“Es lamentable que se confunda la campaña electoral con la guerra sucia. Muchas propuestas que se lanzan no responden a la realidad y son meramente demagógicas; se limitan a ataques e insultos que no aportan soluciones a los problemas de los ciudadanos”, señaló el viceministro.

Torrico hizo un llamado a los candidatos a priorizar el diálogo con la ciudadanía y a presentar planes claros y realizables, dejando de lado estrategias basadas en la confrontación y la polémica sin sustento. Además, alertó que este tipo de prácticas genera desconfianza entre los votantes y puede afectar la legitimidad del proceso electoral.