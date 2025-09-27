El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, señaló que las encuestas de intención de voto rumbo a la segunda vuelta electoral no constituyen un referente confiable, ya que, según indicó, muestran inconsistencias y responden a ciertos intereses.

“En las encuestas no hay error, lo que hay es manipulación con fines determinados, por eso no tienen sentido como un parámetro real”, afirmó Torrico en declaraciones a la prensa.

La autoridad recordó que en anteriores procesos electorales los resultados publicados en los estudios de opinión diferían de manera significativa con los datos oficiales, lo que a su criterio refleja una pérdida de credibilidad.

Asimismo, manifestó que el debate central de la campaña debería girar en torno a las propuestas económicas de los candidatos, pues considera que este será el factor determinante para que la ciudadanía defina su voto en la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre.