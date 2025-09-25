El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, sugirió que el Movimiento al Socialismo (MAS) solicite al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la autorización para no participar en las próximas elecciones subnacionales. Según la autoridad, el partido necesita atravesar un proceso de reorganización interna que requiere tiempo y no puede adecuarse a los plazos electorales.

Torrico explicó que su planteamiento busca dar lugar a un congreso nacional que, a su vez, se replique en instancias departamentales y regionales, con el objetivo de redefinir los lineamientos políticos del instrumento y proyectar nuevos liderazgos.

Asimismo, indicó que el proceso de reestructuración debería incluir el reconocimiento de errores cometidos y la implementación de correctivos para fortalecer la organización de cara a futuros desafíos políticos.