La delegada del equipo presidencial de Rodrigo Paz, Gilda Céspedes, informó que se está trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas en todo el proceso de transición de mando, cumpliendo con los protocolos establecidos para los actos oficiales.

Céspedes explicó que las propuestas del presidente electo están siendo incorporadas en la organización de los eventos de posesión, enmarcados en la conmemoración del Bicentenario y orientados a garantizar la participación de todos los bolivianos.

Asimismo, se dio a conocer que la coordinación de las visitas internacionales se realiza de manera conjunta entre el gobierno saliente y el entrante, bajo los procedimientos protocolares definidos por la Cancillería.