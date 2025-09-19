

El asambleísta departamental y representante del sector transporte, Mario Silva, expresó la posición oficial del sector frente a la propuesta electoral del candidato presidencial Rodrigo Paz, quien planteó la legalización de los vehículos indocumentados conocidos como “chutos”.

Silva manifestó que una medida de este tipo generaría consecuencias directas en la economía nacional, como un posible incremento en los costos de los combustibles, además de un colapso en las principales ciudades del país debido a la incorporación masiva de motorizados al parque automotor.

“El transporte rechaza la propuesta de legalizar autos indocumentados e insta al binomio del PDC a dejar sin efecto un planteamiento que no solo es inviable, sino que también provocará conflictos en el país”, afirmó.

Contexto del debate

El tema de los vehículos indocumentados se ha mantenido como una preocupación recurrente en Bolivia. Según datos de sectores de transporte y comercio, miles de unidades ingresan al país de forma irregular cada año, lo que genera impactos en la recaudación fiscal, en el contrabando de combustibles y en la seguridad vial.

Especialistas advierten que cualquier intento de legalización debe analizarse bajo parámetros técnicos, legales y económicos, considerando además los compromisos internacionales del país en materia de control aduanero.

Con este pronunciamiento, el transporte formal busca dejar sentada su postura antes de la segunda vuelta electoral, marcando distancia con una propuesta que, en su criterio, podría afectar tanto a los usuarios como a la sostenibilidad del sistema energético.