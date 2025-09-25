

Transportistas bolivianos denunciaron el fallecimiento de un compañero, identificado como Marcelino Ledezma, originario de Quillacollo, Cochabamba, mientras aguardaba en Paraguay para cargar diésel.

Según reportes, Ledezma llevaba aproximadamente diez días esperando el combustible, tiempo en el que su estado de salud se complicó debido a la prolongada espera y a la falta de servicios básicos en el lugar.

El transportista Reinaldo Elías informó que el deceso ocurrió la mañana de este jueves. Sus compañeros presumen que la causa habría sido una descompensación por peritonitis, la cual se habría agravado por la ausencia de atención médica oportuna.

Los choferes denunciaron además que el garaje donde permanecen carece de agua y electricidad, condiciones que hacen más precaria la situación de quienes deben esperar por días a la carga de combustible.