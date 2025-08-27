Los jueces del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 4º de El Alto, David Kasa Quispe, Wendy I. Rojas Chuquimia y Pedro Canaza Kuno, ordenaron a la directora del penal femenino de Miraflores en La Paz ejecutar la libertad inmediata de la ex presidenta Jeanine Áñez Chávez dentro del denominado caso Senkata.

La disposición se enmarca en la Resolución N.º 211/2025, emitida el 25 de agosto, que declaró fundada la excepción de incompetencia en razón de materia dentro del proceso seguido por el Ministerio Público contra Áñez y otros por la presunta comisión del delito de genocidio. El mandamiento de libertad precisa que esta determinación aplica únicamente a este proceso y no tiene efectos sobre otras causas en curso.

La defensa de Áñez, representada por la abogada Norka Cuéllar, explicó que la exmandataria “ha soportado con dignidad y valentía cada día de prisión” y que esta decisión judicial significa “una reconducción de la justicia, que abre la esperanza de que se respete el debido proceso, la Constitución Política del Estado y las leyes”.

Cuéllar confirmó que el mandamiento de libertad ya fue cursado al penal de Miraflores: “Se ha pasado desde el Tribunal Cuarto de Sentencia a la gestora para que notifique al penal de Miraflores. Estimo que a estas horas ya se cumplió con la notificación”.

La jurista, sin embargo, recordó que la ex presidenta todavía enfrenta otros procesos, entre ellos la sentencia por el denominado caso Golpe II, cuya nulidad fue solicitada ante el Tribunal Supremo de Justicia. “Esa fue una sentencia política, emitida por un tribunal que no tenía competencia”, afirmó.

Con la orden judicial en el caso Senkata, Áñez deja atrás más de cuatro años de detención preventiva, aunque su futuro jurídico aún depende de los fallos que emita la justicia en las causas restantes.